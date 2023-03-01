المياه : لم تنتهِ آلية صدور فواتير المياه شهريا لجميع المناطق

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المياه والري، الأربعاء، أنها لم تنهِ آلية صدور الفواتير شهريا لجميع مناطق المملكة، وفقا للناطق باسم الوزارة، عمر سلامة.



وقال سلامة في تصريحات صحفية إنّه بنهاية آذار/مارس 2023، سيكون إصدار فواتير المياه شهريا بدلا من كل 3 أشهر كما هو معمول به حاليا.



وأضاف، أن إصدار فواتير المياه شهريا طبّق في بعض المناطق، مثل محافظة العقبة وبعض المناطق الأخرى.



وأشار إلى أن تغيير آلية صدور الفواتير لتصبح شهرية لا علاقة له بأسعار الفواتير، مؤكدا أنه "لن يتم رفع أسعار المياه" على المشتركين وستبقى التعرفة المعمول بها حاليا بدون تغيير.



وبيّن، أن الهدف الرئيس من تعديل إصدار الفواتير هو خفض فاقد المياه؛ ومتابعة المياه بشكل شهري من قبل الوزارة والمواطن.

اضافة اعلان