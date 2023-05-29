المياه: 30 مليون متر مكعب دخلت السدود وارتفاع معدل الهطول المطري إلى 125%

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن ان الامطار الهاطلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية رفدت السدود بنحو 30 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الى 132,885 مليون م3 من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,759 مليون م3 بنسبة تخزين 47,33%.

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وتركزت كميات المياه في سد الموجب حيث دخل اليه 17 مليون متر مكعب لترفع التخزين فيه الى 100 % أي 24,718 مليون م3 وبدء فيضانه ، وسد الوالة دخل اليه 10 مليون متر مكعب لترفع تخزينه الى 14,07 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 56% وسد التنور دخل اليه 1,680 مليون متر مكعب لترفع تخزينه الى 7,596 مليون متر مكعب بنسبة 53% ، ودخلت كميات مياه من الفيضانات الى سد ابن حماد / الكرك صباح اليوم وكذلك بدأ سد الوحيدي / معان بالفيضان بعد امتلاءه بكامل طاقته التخزينية 750 الف متر مكعب ، فيما توزعت كميات طفيفة على السدود الأخرى باستثناء سد وادي العرب وزرقاء ماعين لم يسجل دخول أي كميات اليها .



وحول حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم فقد ارتفع الى 125,3 % من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 158,9 % من مجموع الامطار الهاطلة العام الماضي وان أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية محافظة العقبة القويرة 59,2 ملم خلال الساعات الـ 24 الماضية ، علما بان نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 79,5% من المعدل العام، موضحة ان الامطار شملت غالبية مناطق المملكة.



وبينت ان معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت في محافظات المملكة في العاصمة عمان معدلا 4,3 ملم اعلاها في صويلح 14,8 ملم ، البلقاء 6,9 ملم اعلاها في البقعة 21,6 ملم ، مادبا 6,1 ملم اعلاها في ام الرصاص 22,7 ملم ، الزرقاء 5,2 ملم اعلاها في العمري 17,4 ملم ، جرش 0,4 ملم اعلاها في سوف 1,2 ملم ، المفرق 4,1 ملم اعلاها في الصفاوي 22 ملم ، اربد 2,3 ملم اعلاها في الطرة 5,8 ملم ، عجلون 1,3 ملم اعلاها في خربة الوهادنة 4,6 ملم ، الكرك 11,5 ملم اعلاها في جدعا 23 ملم ، الطفيلة 9 ملم اعلاها في الرشادية 11,8 ملم ، معان 23,9 ملم اعلاها في القويرة 59,2 وحميمة 36,9 ملم ، العقبة 15 ملم اعلاها في الجفر 37,8 ملم والمدورة 26 ملم .



وأشارت الى ان نسبة الهطول الى المعدل طويل الأمد ارتفع في معظم المناطق حيث سجل في محافظة العقبة 367,3 % ، ومحافظة معان 225,2% ، واربد 125,9% ، الزرقاء 121,9 % ، المفرق 112,7%، السلط 99% ، عمان نحو 96 % ، عجلون 93,1% ، جرش 63,6% ، مادبا 71,8% ، الكرك 72,1% ، الطفيلة 85% ، الشوبك 65,3% .