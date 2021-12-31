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النائب العجارمة: النواب ليسوا ملائكة.. والضغوطات لا يعلمها إلا الله

الجمعة، 31-12-2021 02:46 م

النائب العجارمة: النواب ليسوا ملائكة.. والضغوطات لا يعلمها إلا الله

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الوكيل الاخباري - علق النائب فراس العجارمة على الأحداث التي شهدتها قبة البرلمان من اشتباك في الأيدي وشتائم.اضافة اعلان


وقال العجارمة إن لا أحد يوافق على ما جرى في مجلس النواب على الاطلاق، ولكن ما حدث يحدث في كافة مجالس النواب حول العالم، وفي المدرجات والجامعات والأسواق، خاصة في هذه الأيام التي تشهد ضغطاً نفسياً يتعرض له الجميع بلا استثناء جراء الجائحة وارتداداتها كالأوضاع المعيشية الصعبة وتفشي البطالة بين الشباب وغياب العدالة وفقدان الامل من كل قادم.

وأضاف أن الجميع مطالب بضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن على كل شيء وليتذكر الجميع ان نواب الامة هم بالنهاية ابناءكم منكم، مؤكداً أن النائب في هذه المرحلة الصعبة يشعر أنه لا يستطيع ان يقدم لقواعده الانتخابية اقل القليل مما يستحقوه ومما يحتاجوه، ويزرحون تحت ضغط هائل لا يعلمه الا الله.

وأكد أن شعور النائب بخيبة الامل من تحقيق شيء تحت القبة بسبب العمل الفردي والذي عادةً لا يفضي الى نتيجة، يعد عامل ضغط عليه.

واعتذر العجارمة عما حدث تحت القبة رغم حدوثه في كافة البرلمانات بالعالم، داعيا النواب إلى تغليب مصلحة الوطن العليا وليكون اختلافهم على اي موضوع تحت القبة حضاريا يليق ببلادنا وقيادتنا.

 

 

 

 




 

 


 

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