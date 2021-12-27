العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب فراس العجارمة إن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة كشف في تصريحات له بأن التعرفة الكهربائية الجديدة فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة.

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وأضاف العجارمة لموقع "الوكيل الاخباري" أن تصريحات الشريدة حول التعرفة الكهربائية، كان يقصد منها إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، وقال إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة خرجا بمقترحات عديدة للطاقة منها إعادة النظر في التعرفة القائمة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وأكد الشريدة في تصريحاته أن الهدف ليس زيادة (أسعار) الكهرباء وإنما إزالة التشوهات القائمة بالتعرفة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه”، مشددا على أن أي إجراء من هذا القبيل لن يتأثر منه محدودي الدخل والفقراء.

وأوضح النائب العجارمة لـ"الوكيل الاخباري" أن لجنة الطاقة النيابية ما يهمها هو أن تتأكد بأن التعرفة الجديدة لن تمس الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وبين أن التخوف في لجنة الطاقة بأن الشرائح المدعومة في فئتين الأولى من 51 - 200 كيلو واط فإن الفاتورة عليها مدعومة من الحكومة بمبلغ دينارين ونصف، أما الشريحة الثانية مدعومة بدينارين وهي التي تستهلك ما بين 200 - 600 كيلو واط، أما الشريحة الثالثة فهي التي تستهلك أكثر من 600 كيلو واط فلا دعم لها.

وشدد على أن هذه التعرفة لا تترتب على حوالي 93% من المشتركين المنزليين، أي لا يوجد عليها زيادة، لكن الخوف يكمن في عدم استمرارية هذا الدعم، إذ لا يوجد ضمانات ببقاء الدعم، كما أن إزالة التشوهات تتضمن أن يكون الدعم لعداد واحد لكل مواطن الأردني حسب رقمه الوطني، بحيث يثبت أن مالك المنزل المؤجر بأن منزله مؤجر لشخص آخر.

وقال إن البعض ربما يلجأ إلى نقل العدادات الكهربائية لأولاده، وهذا ما سيسبب ارباكاً حقيقياً عند بداية تطبيق التعرفة الكهربائية مطلع العام 2022.

وبين أن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لها تعرفة خاصة، تم تخفيضها سابقاً، وتم إلغاء ساعة الذروة في التعرفة الكهربائية.