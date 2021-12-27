الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

انطلاق مبادرة شبابنا معا لسلامتك بمحافظة البلقاء

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

موسكو: الناتو يستعد لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

المتحور أوميكرون و نزلات البرد.. وجهان لعملة واحدة فاحذروا نشره بالخطأ

لبنان يعلن وصوله للمرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا

حفرة امتصاصية في الشارع العام تهدد حياة المواطنين في السلط

توجه نيابي لتقديم مذكرة تطالب الحكومة بعدم رفع ضريبة الهايبرد

عون: حاولت منع الانهيار لكن أهل المنظومة السياسية لم يحسبوا حساب الناس

الإثنين، 27-12-2021 10:21 م

الخوف من عدم استمرارية الدعم...

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

فواتير كهرباء - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب فراس العجارمة إن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة كشف في تصريحات له بأن التعرفة الكهربائية الجديدة فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة.

اضافة اعلان

وأضاف العجارمة لموقع "الوكيل الاخباري" أن تصريحات الشريدة حول التعرفة الكهربائية، كان يقصد منها إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، وقال إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة خرجا بمقترحات عديدة للطاقة منها إعادة النظر في التعرفة القائمة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وأكد الشريدة في تصريحاته أن الهدف ليس زيادة (أسعار) الكهرباء وإنما إزالة التشوهات القائمة بالتعرفة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه”، مشددا على أن أي إجراء من هذا القبيل لن يتأثر منه محدودي الدخل والفقراء.

وأوضح النائب العجارمة لـ"الوكيل الاخباري" أن لجنة الطاقة النيابية ما يهمها هو أن تتأكد بأن التعرفة الجديدة لن تمس الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وبين أن التخوف في لجنة الطاقة بأن الشرائح المدعومة في فئتين الأولى من 51 - 200 كيلو واط فإن الفاتورة عليها مدعومة من الحكومة بمبلغ دينارين ونصف، أما الشريحة الثانية مدعومة بدينارين وهي التي تستهلك ما بين 200 - 600 كيلو واط، أما الشريحة الثالثة فهي التي تستهلك أكثر من 600 كيلو واط فلا دعم لها.

وشدد على أن هذه التعرفة لا تترتب على حوالي 93% من المشتركين المنزليين، أي لا يوجد عليها زيادة، لكن الخوف يكمن في عدم استمرارية هذا الدعم، إذ لا يوجد ضمانات ببقاء الدعم، كما أن إزالة التشوهات تتضمن أن يكون الدعم لعداد واحد لكل مواطن الأردني حسب رقمه الوطني، بحيث يثبت أن مالك المنزل المؤجر بأن منزله مؤجر لشخص آخر.

وقال إن البعض ربما يلجأ إلى نقل العدادات الكهربائية لأولاده، وهذا ما سيسبب ارباكاً حقيقياً عند بداية تطبيق التعرفة الكهربائية مطلع العام 2022.

وبين أن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لها تعرفة خاصة، تم تخفيضها سابقاً، وتم إلغاء ساعة الذروة في التعرفة الكهربائية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021602119444536806

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

122021820303843874931

انطلاق مبادرة شبابنا معا لسلامتك بمحافظة البلقاء

zsH26a6F3DZGkYaYEiOkuWfuuhXycj2bGXtgGvDr

حفرة امتصاصية في الشارع العام تهدد حياة المواطنين في السلط

820208151718433342996

البلبيسي : 30 مصابا بكورونا خالفوا الحجر في شهر

12202119165846197826068

اللجنة الإعلامية بمحافظة الطفيلة تكرم مدير ثقافة الطفيلة

26253459

الطبيب الأردني "أبو فرسخ": أوميكرون لقاح رباني مجاني للعالم

أخبار متعلقة
0L5A2396

الشبول : علينا تطعيم جميع فئات المجتمع.. والحكومة تراقب الوضع الوبائي

19305Image1-1180x677_d

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

e7031649-d481-45d8-830b-b8660b0dd81c

الحكومة تخصص 3.4 مليون لإعادة تأهيل مطار ماركا

2202010114039905912647

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022