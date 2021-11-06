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السبت، 06-11-2021 04:57 م

النابلسي: الوزارة بصدد وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن الوزارة بصدد وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب بالتعاون مع شركائها.

وأضاف، خلال لقاء في الصالون الشبابي للبرنامج الوطني "ابناء المملكة" أن الوزارة استحدثت ضمن هيكلها التنظيمي، الذي أقرّ حديثا، مديرية للمبادرات الشبابية سيكون من مهامها توطين المبادرات الشبابية ومتابعتها.

ووفق بيان صحفي اليوم السبت، أكد النابلسي، أن الشباب يحظون برعاية ملكية وحكومية لدعمهم والانفتاح عليهم بشكل أكبر والاستماع لهم وضمان مشاركتهم في الحياة العامة وتعزيز مساهمتهم في عملية صنع القرار.

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