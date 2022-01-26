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الأربعاء، 26-01-2022 04:18 م

النابلسي يؤكد عمق علاقات الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الشباب محمد النابلسي عمق العلاقات التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وإخوانه قادة وزعماء دول الخليج العربي في مختلف المجالات لا سيما المجالات الشبابية والرياضية.

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وقال النابلسي في كلمة له خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، اعمال الاجتماع الثامن لفريق العمل المشترك بين الاردن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال العمل الشبابي، الذي تستضيفه عمان، إن الشراكة التي تجمع وزارة الشباب ومجلس التعاون تأتي في إطار الرغبة الأردنية الخليجية في وضع البرامج الشبابية المشتركة التي من شأنها تمكين الشباب وبناء قدراتهم والنهوض بهم، إيمانا بدور الشباب الرئيسي في التنمية المستدامة في الوطن العربي.


واشتملت أعمال الاجتماع الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب، برئاسة أمين عام وزارة الشباب حسين الجبور ووكلاء وزارات الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومندوب الأمانة العامة للمجلس، على مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الشباب، منها تفعيل قرارات المجلس الأعلى في دورته 42 في مدينة الرياض في كانون الأول 2021، بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاردن، ومناقشة البرامج الشبابية المتبادلة بين الجانبين وعرض البيان الختامي للمجلس في دورته الثانية والأربعين.


وناقش اعضاء الفريق المشترك، عددا من البرامج الشبابية المشتركة التي ستنفذ حيث طرحت مملكة البحرين برنامج المعسكر القيادي للشباب، فيما قدمت دولة قطر ملتقى افكار الشباب من اجل الاستدامة، وقدمت المملكة العربية السعودية برنامج تمكين الشباب، وطرح الاردن برامج الدبلوم المهني للعمل مع الشباب وبرنامج بطولة المناظرات وملتقى الاستكشاف وبرنامج تمويل المشاريع.


من جهته اكد مدير إدارة الشباب في الأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربية وليد الفرحان، أهمية التعاون المشترك بين مجلس التعاون والأردن في جميع المجالات ومنها الشبابية، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش أبرز البرامج والأنشطة والمبتكرات العلمية التي تواكب اهتمامات الشباب العربي خاصة في المجالات الرقمية والمعسكرات الشبابية.

 




 

 


 

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