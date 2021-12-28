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رصد 2 مليون دينار لإنشاء "خط دجانيا" لجر المياه من طبريا للأردن

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الثلاثاء، 28-12-2021 10:57 ص

رصد 2 مليون دينار لإنشاء "خط دجانيا" لجر المياه من طبريا للأردن

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الوكيل الاخباري - خصصت الحكومة مبلغ 20 مليون دينار لإنشاء خط لنقل مياه بحيرة طبريا الى قناة الملك عبدالله (خط دجانيا) في موازنة عام 2022

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وبينت الأرقام الواردة على بند مخصصات برنامج الري التابعة لوزارة المياه/ سلطة وادي الأردن، والتي رصدها "الوكيل الإخباري" أن الحكومة قللت من مخصصات هذا البرنامج بمقدار 4 مليون دينار عما كان عليه في عام 2021.


ويعتبر "خط دجانيا" هو مجرى المياه الرئيسي الذي يغذي الأردن من طبريا، حسب اتفاقية السلام. 


ووفقا للأرقام الرسمية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعّبا سنويا لكافة الاستخدامات، ويحصل الفرد الاردني على 18% فقط مما يحصل عليه الأفراد عالميا من المياه.

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