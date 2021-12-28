الزراعة توضح حول منع مستثمر من تصدير اللحوم الجورجية إلى الأردن

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الزراعة إنها اطلعت على الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد المستثمرين الأردنيين والذي يتحدث فيه عن اجراءات بحق المسلخ الذي تعاقد معه على ذبح الحيوانات.

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وأكدت الوزارة، اليوم الثلاثاء، انها أصدرت جميع رخص الاستيراد للطلبات التي تقدمت اليها وتتضمن جميع الرخص نفس الشروط دون زيادة او نقصان ولم يتم اجراء اي تعديل عليها مطلقا، وان هذه الشروط متوافق عليها بين السلطات البيطرية في كلا البلدين قبل فتح باب الاستيراد وهي تلبي متطلبات المملكة لضمان الوضع الصحي وحسب اللوائح المعمول بها استنادا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وكذلك تتضمن الشروط الصحية الواردة في رخص الاستيراد منعا للتعارض.



كما أكدت ان الارسالية الاولى التي وصلت للسوق المحلي تم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الواردة في رخصة الاستيراد عليها، وتم ارفاقها بالشهادة الصحية البيطرية من جورجيا، مشيرة إلى ان هذا الاجراء سيتم تطبيقه على الارساليات التي سيتم ذبحها وتجهيزها في المسالخ المعتمدة لضمان سلامة اللحوم وجودتها، وقد منحت الوزارة 15 رخصة ووزعت ما بين اغنام حية وعجول حية ولحوم مبردة حيث بلغت عدد الرخص الممنوحة لاستيراد اللحوم المبردة 9 رخص بواقع 1370 طنا منحت لـ 8 شركات، ولم ترد اي شكوى حول التصدير والاليات المتخصصة بهذا الشأن.



وأوضحت الوزارة ان السبب الكامن وراء منع المستثمر الأردني من تصدير شحنة اللحوم من جورجيا الى الأردن، جاء بناء على قرار من السلطات الجورجية حيث لم يتم متابعة الذبح من قبل الإدارة البيطرية ووفق الشروط الصحية المرعية وأن هناك 5 مسالخ اعتمدتها وزارة الزراعة للذبح في جورجيا والتصدير منها، وهذه المسالخ تمت زيارتها من قبل الوزارة، ولديها اجراءات صحية وغذائية صارمة اضافة الى تسمية المسالخ ضمن الرخصة.



وتابعت انه لا يمكن للوزارة السماح بدخول اي شحنة غير موثوقة حفاظا على سلامة وصحة المواطن، وانها مستمرة في سياستها بتامين النقص الحاصل من منتجات اللحوم من جميع المناشئ الآمنة التي تطبق الاشتراطات الصحية لحماية الانسان والحيوان.



وقالت الوزارة أنها تصدر رخص الاستيراد لجميع الراغبين الذين يتقدمون بطلبات الاستيراد وتقدم لهم التسهيلات ولا يعني تعثر احدهم نتيجة عدم الالتزام بشروط الدولة المصدرة بوجوب اشراف بيطري حكومي على الذبح وهذا ما بدى واضحا من تفاصيل الفيديو المتداول والذي ذكر فيه انه تم اخذ عينات دم وفحصها وهذا غير مذكور في البروتوكول الصحي الموقع بين السلطات البيطرية في كلا البلدين فان ذلك لا يعني ايقاف الاستيراد بل الاستمرار فيه وتراعي الوزارة تعدد الدول التي يسمح بالاستيراد منها فقد وافقت الوزارة على استيراد اللحوم من الباكستان وتنزانيا واوغندا التي يزورها حاليا لجنه فنيه للإشراف على الارساليات الاولى.

بترا