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الأحد، 04-12-2022 10:49 م

النابلسي يحاضر حول الأخلاق والقيم الإنسانية بالجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - نظم فريق مبادرة "نحو خلق حميد" في الجامعة الأردنية، محاضرة دينية للدكتور محمد راتب النابلسي، بحضور أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وحشد من طلبة الجامعة، وذلك برعاية نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور سلامة النعيمات.

وبين النعيمات تقدير الجامعة للدور الكبير الذي يقوم به النابلسي في نشر رسالة الإسلام السمحة، لافتا إلى أن اختيار هذا اللقاء للعنوان "الأخلاق والقيم الإنسانية" لم يأتِ عبثًا؛ ذلك أن تزكية الأخلاق هي الغاية الأولى التي حدَّدها صاحب الرسالة الخاتمة، سيدنا محمد (ص) لبعثته، إذ قال عليه السلام "إنّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ مكارمَ الأخلاق".

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