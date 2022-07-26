الأربعاء 27-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بعثة الأردن لدى الأمم المتحدة : لا أمن ولا استقرار دون قيام الدولة الفلسطينية

وزير العمل يلتقي المدير العام والممثل الاقليمي للفاو

يوم طبي مجاني في النزهة

القبض على تاجر مخدرات في الزرقاء - صور

الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية بمرض السكري

وزارة التربية : هذا موعد إعلان نتائج التوجيهي

التربية : نسب النجاح بالتوجيهي مبشرة بالخير

النسور: توجيهات الملك حمت حقوق الإنسان في ظل قانون الدفاع

افتتاح معرض الأردن والقضية الفلسطينية في الوثائق والصحف المصرية في عهد الملك المؤسس

الأميرة دانا فراس ترعى افتتاح فعاليات مهرجان الجامعة الهاشمية السياحي الأول

الثلاثاء، 26-07-2022 08:08 م

النسور: توجيهات الملك حمت حقوق الإنسان في ظل قانون الدفاع

7202224135246587343298


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور، إن التوجيهات الملكية لتطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 احتوت على ضمانات تكفل حماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال تمثيله للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المؤتمر الإقليمي الرابع لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي عقدته الجامعة العربية في القاهرة تحت عنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان جائحة كوفيد - 19 كنموذج".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

بعثة الأردن لدى الأمم المتحدة : لا أمن ولا استقرار دون قيام الدولة الفلسطينية

العمل

وزير العمل يلتقي المدير العام والممثل الاقليمي للفاو

f

يوم طبي مجاني في النزهة

720222420639634365660

القبض على تاجر مخدرات في الزرقاء - صور

44

الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية بمرض السكري

7202222185211715776140

وزارة التربية : هذا موعد إعلان نتائج التوجيهي

أخبار متعلقة
wwww

رئيس أمناء الهاشمية يؤكد أهمية تكامل الأدوار لتقدم الجامعة

أقصى_درجة_حرارة_يمكن_أن_يتحملها_الإنسان

ما أقصى درجة حرارة يتحملها الإنسان؟ وكيف نحمي أنفسنا من شدة الحر؟

1656426862897

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل