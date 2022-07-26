النسور: توجيهات الملك حمت حقوق الإنسان في ظل قانون الدفاع

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور، إن التوجيهات الملكية لتطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 احتوت على ضمانات تكفل حماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية.



جاء ذلك خلال تمثيله للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المؤتمر الإقليمي الرابع لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي عقدته الجامعة العربية في القاهرة تحت عنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان جائحة كوفيد - 19 كنموذج".

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