النعيمي: لا عطلة صيفيّة هذا العام ... خبر غير صحيح

الوكيل الاخباري -

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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصّة صفحات تعليميّة، خبرًا أشاروا من خلاله إلى أنَّ "لا عطلة صيفيّة هذا العام"، ونَسَبُوا المعلومات لوزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، وهو ما تبيَّن عدم صحّته.وتحقَّق "أكيد" من المعلومات المتداوَلة، وتبيَّن أن حديث النعيمي حول "العطلة الصيفيّة" جاء خلال جلسة رقابية لمجلس النواب صباح يوم أمس الأربعاء، ردًّا على أسئلة أحد أعضاء المجلس، بقوله إنَّ الوزارة ستقوم بإعطاء الطلبة حصص تقوية، وستستغل العطلة الصيفية لمعالجة الفجوات الناتجة عن جائحة "كورونا"، وهو ما أخرجته مواقع التواصل الاجتماعي عن السياق الذي وردت فيه، فزعمت أنَّ "لا عطلة صيفيّة هذا العام"، وهو ما لم يُشِر إليه النعيمي ضمن كلامه.وكان النعيمي قد توقع، سابقًا، تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع، للتمكُّن من إيفاء الطلبة بحقهم في التعلم، وإعطاء المعلمين مساحة أوسع من الوقت لمعالجة بعض الفجوات، وهو ما لم تحسمه الوزارة بعد.