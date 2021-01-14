مقترحات لعودة الطلبة إلى الجامعات

الوكيل الاخباري -
وضع وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وليد المعاني مجموعة من المقترحات لعودة الطلاب الى جامعاتهم.اضافة اعلان
وقال المعاني في منشور له ، انه وبعد التوجه الحكومي لفتح بعض القطاعات فقد يكون من المناسب دراسة عودة الطلبة للجامعات في بداية الفصل الثاني.
واقترح المعاني بعض الشروط لعودة التعليم الوجهي في الجامعات تمثلت بـ
١- إجراءُ فحصٍ أسبوعي للإصابة.
٢- دوام متناوب أقصاه 3 مرات اسبوعيا ولمدة ساعتين يوميا.
٣- الالتزام بشروط الوقاية الصحية للأساتذة والعاملين والطلبة.
٤- يكون التسجيل والسحب والإضافة والدفع الكترونيا
٥- أن يُعيًّن مراقب صحي لكل كلية ومراقبون للحرم الجامعي لمراقبة الالتزام.
٦- أن يغادر الطالب الجامعة حال انتهاء محاضرته أو مختبره.
٧- آن تُشعَّب المساقات ذات الأعداد الكبيرة بحيث لا يتم تجاوز 25 طالبا للشعبة الواحدة.
٨- أن تْطبَّق أحكام قوانين الدفاع على المخالفين وبصرامة.
٩- يجب على الطالب المصاب أن يعزل في منزله ويُفحَص مخالطوه اللصيقون.
١٠- يفحص العاملون في المطاعم وأكشاك البيع أسبوعيا.
١١- تبقى الأنشطة العامة مثل الألعاب الرياضية والمسرحية معلقة.
١٢- يمنع حضور أكثر من ٦ مرافقين حين مناقشة الرسائل الجامعية.
١٣- تُجهَّزُ المكتبة بحيث نضمن التباعد بين الطلبة.
١٤- تلتزم البنوك العاملة في الجامعات بقوانين الدفاع عند التعامل مع الطلبة.
١٥- يكون لكل منزل طلبة مشرف صحي يمنع الاختلاط بين الطلبة في المنازل.
١٦ـ تبقي متطلبات الجامعة وامتحاناتها ضمن التعليم عن بعد.
١٧- تكون الامتحانات وجاهية.