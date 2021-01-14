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الخميس، 14-01-2021 05:31 م

مقترحات لعودة الطلبة إلى الجامعات

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الوكيل الاخباري - وضع وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وليد المعاني مجموعة من المقترحات لعودة الطلاب الى جامعاتهم.
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وقال المعاني في منشور له ، انه وبعد التوجه الحكومي لفتح بعض القطاعات فقد يكون من المناسب دراسة عودة الطلبة للجامعات في بداية الفصل الثاني.

واقترح المعاني بعض الشروط لعودة التعليم الوجهي في الجامعات تمثلت بـ

١- إجراءُ فحصٍ أسبوعي للإصابة.

٢- دوام متناوب أقصاه 3 مرات اسبوعيا ولمدة ساعتين يوميا.

٣- الالتزام بشروط الوقاية الصحية للأساتذة والعاملين والطلبة.

٤- يكون التسجيل والسحب والإضافة والدفع الكترونيا

٥- أن يُعيًّن مراقب صحي لكل كلية ومراقبون للحرم الجامعي لمراقبة الالتزام.

٦- أن يغادر الطالب الجامعة حال انتهاء محاضرته أو مختبره.

٧- آن تُشعَّب المساقات ذات الأعداد الكبيرة بحيث لا يتم تجاوز 25 طالبا للشعبة الواحدة.

٨- أن تْطبَّق أحكام قوانين الدفاع على المخالفين وبصرامة.

٩- يجب على الطالب المصاب أن يعزل في منزله ويُفحَص مخالطوه اللصيقون.

١٠- يفحص العاملون في المطاعم وأكشاك البيع أسبوعيا.

١١- تبقى الأنشطة العامة مثل الألعاب الرياضية والمسرحية معلقة.

١٢- يمنع حضور أكثر من ٦ مرافقين حين مناقشة الرسائل الجامعية.

١٣- تُجهَّزُ المكتبة بحيث نضمن التباعد بين الطلبة.

١٤- تلتزم البنوك العاملة في الجامعات بقوانين الدفاع عند التعامل مع الطلبة.

١٥- يكون لكل منزل طلبة مشرف صحي يمنع الاختلاط بين الطلبة في المنازل.

١٦ـ تبقي متطلبات الجامعة وامتحاناتها ضمن التعليم عن بعد.

١٧- تكون الامتحانات وجاهية.

 




 

 


 

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