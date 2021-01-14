مقترحات لعودة الطلبة إلى الجامعات

الوكيل الاخباري -

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وضع وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وليد المعاني مجموعة من المقترحات لعودة الطلاب الى جامعاتهم.وقال المعاني في منشور له ، انه وبعد التوجه الحكومي لفتح بعض القطاعات فقد يكون من المناسب دراسة عودة الطلبة للجامعات في بداية الفصل الثاني.واقترح المعاني بعض الشروط لعودة التعليم الوجهي في الجامعات تمثلت بـ١- إجراءُ فحصٍ أسبوعي للإصابة.٢- دوام متناوب أقصاه 3 مرات اسبوعيا ولمدة ساعتين يوميا.٣- الالتزام بشروط الوقاية الصحية للأساتذة والعاملين والطلبة.٤- يكون التسجيل والسحب والإضافة والدفع الكترونيا٥- أن يُعيًّن مراقب صحي لكل كلية ومراقبون للحرم الجامعي لمراقبة الالتزام.٦- أن يغادر الطالب الجامعة حال انتهاء محاضرته أو مختبره.٧- آن تُشعَّب المساقات ذات الأعداد الكبيرة بحيث لا يتم تجاوز 25 طالبا للشعبة الواحدة.٨- أن تْطبَّق أحكام قوانين الدفاع على المخالفين وبصرامة.٩- يجب على الطالب المصاب أن يعزل في منزله ويُفحَص مخالطوه اللصيقون.١٠- يفحص العاملون في المطاعم وأكشاك البيع أسبوعيا.١١- تبقى الأنشطة العامة مثل الألعاب الرياضية والمسرحية معلقة.١٢- يمنع حضور أكثر من ٦ مرافقين حين مناقشة الرسائل الجامعية.١٣- تُجهَّزُ المكتبة بحيث نضمن التباعد بين الطلبة.١٤- تلتزم البنوك العاملة في الجامعات بقوانين الدفاع عند التعامل مع الطلبة.١٥- يكون لكل منزل طلبة مشرف صحي يمنع الاختلاط بين الطلبة في المنازل.١٦ـ تبقي متطلبات الجامعة وامتحاناتها ضمن التعليم عن بعد.١٧- تكون الامتحانات وجاهية.