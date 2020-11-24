النعيمي يوجه رسالة هامة لأهالي الطلبة

الوكيل الإخباري - علق وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي على تقديم الأهالي للامتحانات عبر منصة درسك بدلا من أبنائهم.



وبين الوزير في تصريحات صحفية، انه ليس بالإمكان تقييم الطلبة حاليا سوى بما هو متاح ، والاختبارات بالأصل موجهة للطلبة، ونقول للطلاب والأهالي ان العلامة ليست مهمة ، ونسعى للتخلص من عقدة العلامة التي كبلت نظامنا التعليمي لعقود ، فالمهم ان يتقن الطالب المهارة الأساسية.

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وأضاف النعيمي : اناشد أولياء الأمور وأقول لهم ان هذا التقييم مهم لمصلحة الطلاب ، دعوا الطلاب يقيموا انفسهم ، ولنغرس فيهم الثقة ، ومهارات التعلم الذاتي والمسؤولية الذاتية عن تعلمه.



