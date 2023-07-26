النقل البري تسمح للرؤوس القاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد مع دول الخليج

الوكيل الإخباري-

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قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات إن الهيئة قررت السماح لأي رأس قاطر (موديل ٢٠٠٤ فما فوق) وبغض النظر عن النمط الذي يعمل عليه بالسماح له بالعمل على نمط النقل المبرد حتى نهاية العام الجاري 2023.وأوضح الوريكات في بيان صحافي أصدرته الهيئة اليوم الاربعاء، أن قرار الهيئة جاء نظرا لقرب نفاذ قرار المملكة العربية السعودية بعدم دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن ٢٠ سنة اعتبارا من 1 /8 /2023.ونوه إلى :" انه وبعد دراسة واقع الحال للقطاع العامل على النقل الخارجي باتجاه دول الخليج العربي من خلال المعابر البرية والمراكز الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تبين ان القطاع الأكثر تأثراً بعد نفاذ القرار السعودي مع نهاية الشهر الجاري، سيكون نمط النقل المبرد، وعليه فقد ارتأت الهيئة السماح لأي رأس قاطر من موديل ٢٠٠٤ فما فوق وبغض النظر عن النمط الذي يعمل عليه بالعمل على نمط النقل المبرد حتى نهاية العام الجاري.