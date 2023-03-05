الهاشمية تسجل براءة اختراع لقياس العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان

الوكيل الاخباري - سجل فريق من الجامعة الهاشمية، طلب براءة اختراع في المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامة التجارية، عن تركيب بوليمر جل جديد لقياس العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.



وتكون الفريق من الدكتور خالد أحمد ربابعة من قسم التصوير الطبي في كلية العلوم الطبية التطبيقية، والدكتور فراس محمد الدويري من قسم الفيزياء بكلية العلوم، والطالبات خريجات ماجستير الفيزياء وهن: نسرين عدوان، ومنار صوان، وآلاء أبو صعيليك.

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