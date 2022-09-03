الهلال الأحمر ينظم جلسات نقاشية للعاملين بالقطاع الصحي

الوكيل الإخباري - نظم الهلال الأحمر الأردني، جلسات نقاشية للعاملين في قطاع الصحة في المجتمع المدني، حول التغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

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وأكدت رئيسة بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الأردن الدكتورة نهال حفني، أهمية هذه الجلسات والتوصيات التي ستخرج بها، والتي تعد في صلب عمل القطاعات الصحية في أي دولة.



ويولي الاتحاد الدولي أهمية كبيرة للخدمات التي يقدمها القطاع الصحي لا سيما أن جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تعد المستجيب الأول في الكوارث والأزمات، وتلعب دوراً مسانداً للجهات الرسمية للاستجابة للاحتياجات الصحية للمتضررين من الكوارث والنزاعات كاللاجئين، لمساعدتهم في الوصول للخدمات الصحية اللازمة.



وثمنت الدكتورة حفني دور الهلال الأحمر الأردني في استضافة هذه الجلسات، كونه أول جمعية وطنية تستضيف جلسة نقاشية متخصصة في التغطية الصحية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد أن الهلال الأحمر الأردني يولي أهمية كبيرة لقطاعي التعليم والصحة، لافتاً إلى النشاطات التي ينفذها الهلال في هذين المجالين كتدريب الكوادر الطبية وإكسابهم مهارات جديدة، ونشر الوعي وتنفيذ تدريبات متخصصة لمختلف الفئات في المجتمع.



ودعا الحديد إلى ضرورة مأسسة العمل الإنساني وتدريب الكوادر العاملة في القطاع الصحي بشكل يضمن تقديم الخدمات الصحية اللازمة لمحتاجيها عند الضرورة.