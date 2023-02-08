الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

التنمية الاجتماعي: إخلاء73 أسرة لأماكن آمنة خلال المنخفض الجوي

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة تحت القبة الأحد المقبل

بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

الأول في سنوات.. المركزي الإماراتي يمنح رخصة مصرفية لبنك روسي

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

الفحيص: تحذيرات من الجليد والانزلاقات على طريق البكالوريا

بلدية بصيرا: فتح الطرق الرئيسية بمنطقتي بصيرا وغرندل في الطفيلة

نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

الأربعاء، 08-02-2023 02:39 م

الهميسات يؤكد دور القطاع التجاري في تحريك الاستثمار

63e37b49ece62


الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات مع نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي بحضور حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء، وممثلين عن القطاع التجاري في المنطقة الحرة الزرقاء، المعيقات التي تواجه القطاع التجاري بالمناطق الحرة وسبل تذليلها.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمجموعة اليوم الأربعاء، جاء اللقاء الذي حضره مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة بالتنسيق المشترك مع غرفة تجارة الأردن، للتركيز على دور القطاع التجاري بالقطاعات الاستثمارية العاملة بالمناطق الحرة الأردنية العامة خاصة بالمنطقة الحرة الزرقاء.


وأشار الهميسات الى الدور الهام والرئيس الذي يلعبه هذا القطاع في تحريك عجلة العملية الاستثمارية، مبينا أن الجانبين ناقشا المعيقات التي تواجه المستثمرين وتعليمات وقوانين فتح فروع للشركات العاملة داخل المناطق الحرة وخارجها وغيرها من الأمور ذات العلاقة، كذلك في الأمور التي تعنى بالعمل داخل المناطق الحرة العامة وخطوط ارتباطها بالقطاع الخاص.


وأكد أهمية الاستمرار في مثل هذه اللقاءات الحوارية الاقتصادية لما فيه من بناء مؤسسي لآفاق تعاون استثماري مستدام بين الجهتين.


من جانبه، بين الغرايبة أهمية دعم المستثمرين بالقطاع التجاري وتذليل المعيقات التي تواجههم، مشيرا الى القوانين والأنظمة التي تحكم عملية إدارة فتح الفروع للشركات الأم داخل المناطق الحرة العامة وأبرز الحلول الواردة.


بدوره، ثمن الرفاعي دور المجموعة الأردنية وجهودها المثمرة في التنسيق الدائم والمستمر مع الغرف التجارية للتباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
471421

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

image

بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

ق

الذكرى السادسة والأربعين لاستشهاد الملكة علياء الحسين غدا

330134702_921029896001485_4027095840204106572_n

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

22023875311232519821

الفحيص: تحذيرات من الجليد والانزلاقات على طريق البكالوريا

329503035_919214676011917_561387217570557597_n

بلدية بصيرا: فتح الطرق الرئيسية بمنطقتي بصيرا وغرندل في الطفيلة

أخبار متعلقة
816846C6-15AE-4324-A20B-6501DE49D8C7

الأردن: حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم يجب أن لا يقبل المساومة

324880979_541348564693753_2552088286768727351_n

مصدر حكومي: أفكار مطروحة حول اسم المدينة الجديدة

0L5A0225

الجمارك تشارك بورشة عمل حول الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

63beb45b9713d

الرئيس العراقي: مستعدون لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني

15f62af55ff6052d4526f2b34023ca6e

الأوبئة : إجراء تسلسل جيني لعينات مختارة من فحوص كورونا

dShHdquOP0ai8vxtslSKi0BEUNdgpZFs6M2uMuRV

الخصاونة: قانون البيئة الاستثمارية سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل