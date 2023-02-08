الهميسات يؤكد دور القطاع التجاري في تحريك الاستثمار

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات مع نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي بحضور حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء، وممثلين عن القطاع التجاري في المنطقة الحرة الزرقاء، المعيقات التي تواجه القطاع التجاري بالمناطق الحرة وسبل تذليلها.

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وبحسب بيان للمجموعة اليوم الأربعاء، جاء اللقاء الذي حضره مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة بالتنسيق المشترك مع غرفة تجارة الأردن، للتركيز على دور القطاع التجاري بالقطاعات الاستثمارية العاملة بالمناطق الحرة الأردنية العامة خاصة بالمنطقة الحرة الزرقاء.



وأشار الهميسات الى الدور الهام والرئيس الذي يلعبه هذا القطاع في تحريك عجلة العملية الاستثمارية، مبينا أن الجانبين ناقشا المعيقات التي تواجه المستثمرين وتعليمات وقوانين فتح فروع للشركات العاملة داخل المناطق الحرة وخارجها وغيرها من الأمور ذات العلاقة، كذلك في الأمور التي تعنى بالعمل داخل المناطق الحرة العامة وخطوط ارتباطها بالقطاع الخاص.



وأكد أهمية الاستمرار في مثل هذه اللقاءات الحوارية الاقتصادية لما فيه من بناء مؤسسي لآفاق تعاون استثماري مستدام بين الجهتين.



من جانبه، بين الغرايبة أهمية دعم المستثمرين بالقطاع التجاري وتذليل المعيقات التي تواجههم، مشيرا الى القوانين والأنظمة التي تحكم عملية إدارة فتح الفروع للشركات الأم داخل المناطق الحرة العامة وأبرز الحلول الواردة.



بدوره، ثمن الرفاعي دور المجموعة الأردنية وجهودها المثمرة في التنسيق الدائم والمستمر مع الغرف التجارية للتباحث في الأمور ذات الاهتمام المشترك.