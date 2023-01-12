الجمارك تشارك بورشة عمل حول الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

الوكيل الإخباري - شاركت دائرة الجمارك الأردنية في ورشة نظّمتها المجموعة الأكاديمية للتنمية بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية العليا للشرطة الفرنسية، بعنوان "مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

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وركزت هذه الورشة التي امتدت 5 أيام، على آليات مكافحة السرقة والنهب والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يؤدي إلى تدمير متعمد لمواقع التراث الثقافي.



وشارك في الدورة خبراء وعلماء آثار من مختلف الوزارات والجهات المعنية في كل من لبنان والعراق والأردن وفرنسا.



يشار إلى أن هذه الدورة تأتي استكمالا للدورات التي عُقدت في كل من بيروت وباريس على مدار العامين السابقين.

