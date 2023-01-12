الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

تهنئة محمد العوران بتعيينه مساعدًا لمدير ضريبة الدخل

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

الخميس، 12-01-2023 01:31 م

الجمارك تشارك بورشة عمل حول الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

0L5A0225


الوكيل الإخباري - شاركت دائرة الجمارك الأردنية في ورشة نظّمتها المجموعة الأكاديمية للتنمية بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية العليا للشرطة الفرنسية، بعنوان "مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

اضافة اعلان


وركزت هذه الورشة التي امتدت 5 أيام، على آليات مكافحة السرقة والنهب والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يؤدي إلى تدمير متعمد لمواقع التراث الثقافي.


وشارك في الدورة خبراء وعلماء آثار من مختلف الوزارات والجهات المعنية في كل من لبنان والعراق والأردن وفرنسا.


يشار إلى أن هذه الدورة تأتي استكمالا للدورات التي عُقدت في كل من بيروت وباريس على مدار العامين السابقين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023318269253210129

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

كورونا 6

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

120239151920607267048

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

1

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

120234202441110860205

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

r

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

أخبار متعلقة
1671111722199

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تلتقي السفيرة البريطانيّة

1671019910642

الذكرى 37 لرحيل القاضي الطراونة تصادف غدا

1671017175300

الخصاونة ينعى وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق خالد المدادحة

Fj76In3WYAAhoj-

الملك: حماية ورعاية المقدسات واجب ديني وتاريخي

WhatsApp Image 2022-12-14 at 2.38.14 PM

إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

King_Abudulla_I_canal_JO

مشروع بمليون يورو لتعزيز جهود مواجهة آثار التغير المناخي في وادي الأردن