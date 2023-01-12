مصدر حكومي: أفكار مطروحة حول اسم المدينة الجديدة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مصدر حكومي رفيع أن هناك أفكار مطروحة حول اسم المدينة الجديدة المنوي إنشاؤها في الأردن.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة الوزارية والفريق الاستشاري للمشروع يتوليان القضايا التفصيلية بشأن المشروع بما فيها إعداد ومراجعة المخططات الهندسية وتسمية المدينة الجديدة.



وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد أسماء مقترحة على الطاولة، لكن من بين الأفكار والنقاشات المطروحة أن يكون اسم المدينة الجديدة مثل اسم المنطقة التي يقع فيها المشروع أو اسم ذو دلالة تاريخية وحضارية أو اختيار اسم عصري يتناسب مع واقع حال المدينة الجديدة التي ستركز على التكنولوجيا والطاقة النظيفة.



وأشار المصدر أنه من المؤكد بأن المدينة الجديدة لن يكون الاسم النهائي للمشروع وسيكون هناك اسم يميز المدينة.



واستذكر الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي العاصمة الإدارية الجديدة المنوي افتتاحها في جمهورية مصر العربية خلال العام الحالي، والتي سبق وأن أعلنت الجهات المسؤولة عنها، عن طرح مسابقة يشارك فيها المصريون بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للعاصمة الإدارية، متسائلين إذا ما سيكون للمواطنين دور في اختيار الاسم للمدينة الجديدة.



يذكر أن المدينة الجديدة ستستوعب الزيادة السكانية وخاصة في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، حيث ستقام داخل حدود العاصمة وعلى أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدولة.



ويعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة جزءا من أراضي البادية الأردنية، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع السعودية والعراق بمساحة إجمالية 277 ألف دونم.



ووفق المؤشرات سيتم البدء بتنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه في عام 2025 وتنتهي في 2033، والثانية تنتهي في عام 2050 حيث تصبح قادرة على استيعاب مليون نسمة.