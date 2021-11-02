الهناندة: شمول الشركات الصناعية ببرامج الدعم خلال الفترة المقبلة

الوكيل الإخباري- أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الشركات الصناعية غير المستهدفة حاليا ببرامج الوزارة الداعمة سيتم شمولها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الشركات الناشئة التي تدعمها حاليا ستتحول إلى شركات صغيرة ومتوسطة.

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وجاء ذلك خلال إطلاق غرفة صناعة عمان برنامج المنح المالية ضمن مشروع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، الموجه لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي والأتمتة الصناعية الممول من الاتحاد الأوروبي.



وبحسب بيان صحفي للغرفة صدر اليوم، فإن المنح تهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لإدخال ممارسات صناعية أو تقنيات ذكية جديدة، وبما يسهم في تطوير الأتمتة والإنتاجية ورفع جاهزية الشركات الصناعية للتحول الرقمي.



وأكد رئيس الغرفة، المهندس فتحي الجغبير، خلال إطلاق البرنامج، بحضور وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيودوسي، أن “صناعة عمان عملت على تنظيم حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات من خلال التعاون والشراكة مع الجامعات ومراكز الإبداع والابتكار للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي”.



وبين أن الغرفة ستواصل دعم الشركات الصناعية في بناء قدراتها الفنية والإدارية، وتطوير إنتاجها من خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.