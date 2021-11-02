الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

الامن العام يكشف سبب ازمة السير الخانقة على طريق المطار

المعايطة : خطة تنفيذية لنتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية

لجنة الاوبئة : علمية التدريس الوجاهي مستمرة

إطلاق حملة عمان بيتنا للعام الثاني عشر على التوالي

استقرار أسعار الذهب عالميا

الصحة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز خدمات الطوارئ

مندوبا عن الملك عويس يطلق فعاليات مؤتمر صورة الأردن في العالم في مئة عام في الهاشمية

إطلاق مشروع ترميم الآثار القديمة في موقع أم قيس

عجلون: ندوة علمية حول السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة

مواقع طقس : ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

الثلاثاء، 02-11-2021 04:47 م

الهناندة: شمول الشركات الصناعية ببرامج الدعم خلال الفترة المقبلة

1F84X


الوكيل الإخباري- أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الشركات الصناعية غير المستهدفة حاليا ببرامج الوزارة الداعمة سيتم شمولها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الشركات الناشئة التي تدعمها حاليا ستتحول إلى شركات صغيرة ومتوسطة.

اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال إطلاق غرفة صناعة عمان برنامج المنح المالية ضمن مشروع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، الموجه لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي والأتمتة الصناعية الممول من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صحفي للغرفة صدر اليوم، فإن المنح تهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لإدخال ممارسات صناعية أو تقنيات ذكية جديدة، وبما يسهم في تطوير الأتمتة والإنتاجية ورفع جاهزية الشركات الصناعية للتحول الرقمي.


وأكد رئيس الغرفة، المهندس فتحي الجغبير، خلال إطلاق البرنامج، بحضور وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيودوسي، أن “صناعة عمان عملت على تنظيم حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات من خلال التعاون والشراكة مع الجامعات ومراكز الإبداع والابتكار للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي”.


وبين أن الغرفة ستواصل دعم الشركات الصناعية في بناء قدراتها الفنية والإدارية، وتطوير إنتاجها من خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

المعايطة : خطة تنفيذية لنتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية

مدرسة

لجنة الاوبئة : علمية التدريس الوجاهي مستمرة

w

إطلاق حملة عمان بيتنا للعام الثاني عشر على التوالي

وزارة الصحة 2

الصحة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز خدمات الطوارئ

www

مندوبا عن الملك عويس يطلق فعاليات مؤتمر صورة الأردن في العالم في مئة عام في الهاشمية

1120212143242760342265

إطلاق مشروع ترميم الآثار القديمة في موقع أم قيس

أخبار متعلقة
سند 2

وزير الاقتصاد الرقمي: تحميل تطبيق سند ليس إلزاميا على المواطنين

617a68d294434

بحث التعاون في قطاع الاتصالات مع فلسطين واليمن

w

إقرار نظام شركات التمويل

سند أخضر

الهناندة: نسخة سند الجديدة قبل نهاية العام