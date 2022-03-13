الهناندة يشارك بالمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة

الوكيل الإخباري

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- شارك الأردن بوفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا والذي تم افتتاحه بحضور ملك اسبانيا فيليب السادس.ويعد المؤتمر هو الحدث السنوي العالمي الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والصناعات المتعلقة بها في العالم الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بمشاركة نحو 1800 عارض من 183 دولة وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة في مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصون في التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.وشارك وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة خلال المؤتمر في البرنامج الوزاري الذي تنظمه الجمعية الدولية للاتصالات المتنقلة (GSMA) والذي تحدث عن أحدث التقنيات في العالم والجيل الرابع والخامس حيث شارك في البرنامج الوزاري ١٤٠ وزير من مختلف البلدان و١٠ وزراء من الدول العربية، كما عقد الهناندة على هامش مشاركته بالمؤتمر اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي المنظمات الدولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون في المجالات ذات الصلة.هذا وقد شارك في المعرض العديد من الشركات الناشئة والريادية الذي قام الوفد بزيارتها والاطلاع على أعمالها ومعرفة مدى استعدادها للحضور إلى الاردن والعمل بها الأمر الذي يساعد على جلب مزيد من الاستثمارات وبالتالي الحد من نسب البطالة، حيث يعتبر المعرض فرصة لجلب الاستثمار الأجنبي الى الدولة بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الحلول التقنية الحديثة للتحول الرقمي.واكد الهناندة خلال مشاركته ان الأردن شهد تطوراً كبيراً على مدى العقود الماضية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات والذي يتميز بدرجة عالية من التنافسية ويعتبر أحد القطاعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يخدم أسواق التكنولوجيا والابتكار الأكبر في المنطقة والعالم مما يساهم ويساعد في جعل الأردن مركزاً جاذبا للشراكات والاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تتميز بأعمالها وخدماتها المبتكرة في المجالات المختلفة.وتجدر الإشارة ان المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة 2022 يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة وأحدث الابتكارات في مجال صناعة الهواتف المحمولة، وخدمات الجيل الخامس، وتتضمن فعالياته عقد عدد من المحاضرات، وورش عمل، ومناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء ومستثمرين، كما يتم عقد مسابقات بين الشركات الناشئة؛ بالإضافة الى استعراض الاصدارات الجديدة لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة، كما تهدف نسخة هذا العام الى مناقشة كيف تقود التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والروبوتات والبيانات الضخمة عمليات الوصول إلى مستقبل رقمي.