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الخميس، 13-10-2022 01:22 م

الهواري: أمراض القلب تتسبب بأكبر عدد من الوفيات في المنطقة

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الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتداخلات القلبية الذي تنظمه مجموعة أطباء القلب الأردنية، بالتعاون مع جمعية أطباء القلب الأردنية وجمعية أطباء القلب التداخلية الأميركية، بمشاركة 350 أخصائيا بأمراض القلب.

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وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر، إن أمراض القلب تتسبب بأكبر عدد من الوفيات في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، وتسجل ازديادا متسارعا في المنطقة العربية تحديدا بسبب الانتشار الكبير لعوامل الخطورة الناجمة عن التدخين والسمنة والسكري، وأمراض ضغط الدم.


وأشار إلى أن عمليات القسطرة التشخيصية والتداخلية هي من أهم العلاجات لتخفيف المضاعفات وإنقاذ الحياة عند الإصابة بهذه الأمراض.


وأكد أن وزارة الصحة نفذت أخيرا عدة مبادرات ومشاريع من أبرزها التوسع في تقديم خدمات جراحة القلب والقسطرة القلبية في عدة مستشفيات،  كمستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير ومستشفى الحسين الجديد بالسلط، وجار العمل على توفيرها في مستشفى الزرقاء الحكومي، ومستشفى الطفيلة الحكومي، ومستشفى الأميرة بسمة الحكومي، بالإضافة إلى مستشفى الكرك الحكومي.

 




 

 


 

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