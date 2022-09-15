الأردن يشارك بملتقى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للاتصالات والاعلام

الوكيل الاخباري-

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شارك رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان في فعاليات ملتقى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات والإعلام، والذي ينظمه المعهد الدولي للاتصالات (IIC) يومي 14 و15 سبتمبر 2022 في مدينة المنامة/ مملكة البحرين.وقالت هيئة الاتصالات في بيان صحفي الخميس، إن الملتقى ناقش أهم وآخر مستجدات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل الممارسات المتبعة من قبل ممثلي الجهات التنظيمية للاتصالات والإعلام وأفراد من المجتمع المدني وعدد من واضعي السياسات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتناولت فعاليات الملتقى مواضيع متنوعة مثل اهداف واولويات هيئات التنظيم في منطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتعزيز بيئة اعلاميه نابضه وخدمات محتوى متطور ومحسنة، والمنهج السياسي والتنظيمي للأسواق والمنصات والخدمات الرقمية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتغير المناخي والتنمية المستدامة والاثار المترتبة على قطاعات الاتصالات/ الاعلام/ والتكنولوجيا.وشارك في الملتقى نخبة من أبرز المتحدثين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مملكة البحرين والمملكة العربيّة السعوديّة، الأردن، المملكة المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، والعديد من البلدان الأخرى، حيث تم عرض الآراء ومناقشة الرؤى المتعلقة بموضوعات عديدة مثل التحوّل الرقمي والابتكار والتنافسيّة، والبنى التحتية والاتصال والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الخصوصية والسلامة والأمن.