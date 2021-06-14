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الإثنين، 14-06-2021 04:30 م

الهواري: أولوية قصوى لإنفاذ قانون حظر التدخين بالأماكن العامة

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الوكيل الإخباري - ترأست سمو الأميرة دينا مرعد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة أولويات الخطة الوطنية لآليات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، بعد صدور تعليمات جديدة لأماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأشكاله وأنواعه داخل الأماكن العامة، بهدف حماية المجتمع من أضرار التدخين.

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وأثنت سمو الأميرة على التوصيات التي قدمها المشاركون لتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على المؤسسات العامة والمنشآت الاقتصادية، والجهود التشاركية بين وزارة الصحة والقطاعات كافة بهدف حماية المجتمع من تبعات التدخين الصحية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع المحلي.


وأوعز وزير الصحة الدكتور فراس هواري بتوحيد الجهود الوطنية لإنفاذ قانون الصحة العامة الذي ينص على حظر التدخين في الأماكن العامة، يشكل أولوية قصوى وجزءا من الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأضاف، خلال الاجتماع الذي حضره ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة ماريا كريستينا بروفيلي، ومندوبون عن وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والآثار والمالية وأمانة عمان الكبرى ومديرة الجمعية الملكية للتوعية الصحية وممثلي جمعية “لا للتدخين”، أن جائحة كورونا أثبتت أهمية تطبيق القانون لضمان فتح القطاعات بصورة مستدامة.


يذكر أن الحملة التفتيشية التي تنفذها مديرية الإعلام في وزارة الصحة هدفها تنفيذ قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته الذي يحظر التدخين بأشكاله كافة في الأماكن العامة والمغلقة بنسبة 100 بالمئة، وتعليمات تقديم خدمة الأرجيلة؛ تزامناً مع التوجه الحكومي لمرحلة التوسع بفتح القطاعات والعودة للسماح بتقديم خدمة الأرجيلة في المقاهي ضمن الاشتراطات الصحية.

 




 

 


 

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