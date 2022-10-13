الهواري يبحث تحسين مستوى الوقاية من مرض السكري

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه اليوم الخميس، وفداً من منظمة السكري العالمية، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة تينا أوليسن ترافقه المدير العام للجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج.



وبحث الهواري خلال اللقاء، الذي حضره الأمين العام للوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، فرص التعاون المتاحة بين الوزارة ومنظمة السكري العالمية لتحسين مستوى الوقاية من مرض السكري والأمراض غير السارية وخاصة في المجتمعات الأكثر حاجة ولا سيما اللاجئين في الأردن.

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وأشار إلى ضرورة تحديد وجمع مؤشرات الأداء الرئيسية لرعاية مرضى السكري والأمراض غير السارية في الأردن، فضلا عن التطوير المستمر للإرشادات السريرية في العيادات لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتدريب المتخصصين في هذا المجال.



وشدد الهواري على أهمية معالجة الوقاية من الأمراض غير السارية والعمل على تعزيز التوعية بها بين الأطفال والشباب في الأردن.

