الهواري يبحث مع السفير الإيطالي سبل التعاون الثنائي

الوكيل الإخباري - بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مع السفير الإيطالي في عمان لوتشانو بيتسوتي، اليوم الأربعاء، سُبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

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وأكد الهواري خلال لقائه السفير الإيطالي، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وتعاونهما المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيه التعاون بالمجال الصحي، لافتا إلى عدد من الأولويات والمشاريع التي أدرجتها وزارة الصحة ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، وترغب التعاون مع الجانب الإيطالي لتنفيذها، ومن أبرزها تنفيذ برامج تدريب للأطباء المعالجين والممرضين والعاملين في المهن الصحية المختلفة، والتوسع في تطوير وتجهيز منشآت الرعاية الصحية في مختلف محافظات المملكة.



وأشار الهواري إلى التنسيق القائم بين وزارتي الصحة في البلدين للتحضير لابتعاث عدد من أطباء الوزارة للالتحاق في برامج تدريبية للاختصاصات الطبية الفرعية في إيطاليا ضمن معايير اختيار محددة.



من جانبه، أكد السفير الإيطالي، حرص بلاده على التعاون المستمر مع الأردن ودعم مشاريع وزارة الصحة، موجها الشكر لكوادر وزارة الصحة ومستشفى البشير على ما قدموه من رعاية طبية متميزة للطبيبتين الإيطاليتين اللتين تعرضتا لحادث سير في البترا الشهر الماضي.