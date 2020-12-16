الخميس 17-12-2020
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الأربعاء، 16-12-2020 11:32 م

الوضع الوبائي في المملكة يظهر مؤشرين على التحسن

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - ضمن الايجاز اليومي الذي تصدره رئاسة الوزراء بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة حول اخر تطورات الحالة الوبائية في المملكة لوحظ في اليومين الماضيين مؤشر قوي على تراجع تاثير فيروس كورونا على المواطنين . 

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فقد اظهر الايجاز يوم امس تسجيل دخول 112 حالة اصابة بكورونا الى المستشفيات لتلقي العلاج فيما غادرت 174 حالة لتكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء اكثر من التي دخلت المستشفى .

 

واليوم ايضا فقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت إلى المستشفيات 136 حالة فيما غادرت 138 حالة وهذا مؤشر ايضا على تواصل التحسن في المنحى الوبائي . 

 

وعلى صعيد الوفيات فهناك ايضا تراجع فيها فقد ورد في ايجاز الوضع الوبائي امس وفاة 30 شخصا بالفيروس بينما توفي اليوم 28 شخصا . 


 




 

 


 

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