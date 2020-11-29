الصحة: عدد الحالات النشطة بكورونا يفوق الـ 80 ألف

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إن وزارة الصحة تراقب المنحنى الوبائي بشكل مستمر والذي بين استقرار في عدد حالات الاصابات خلال الـ 3 أسابيع الماضية.

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وأضاف شركس في تصريحات صحفية، أن انخفاضا ملحوظاً تم خلال الاسبوع الماضي وذلك بواقع 4500 اصابة، مؤكدا أن الوزارة تنظر الى هذه الأرقام بتفاؤل حذر.



وأشار الى ان نسبة الالتزام واضحة من قبل المواطنين في الأماكن العامة بإجراءات السلامة العامة وخاصة ارتداء الكمامة والتي كان لها دورا كبيرا بانخفاض اعداد الاصابات.



وحول العزل المنزلي، قال شركس، إن على المواطنين المصابين بكورونا تحمل مسؤولياتهم، مضيفاً أنه من الصعب مراقبة كل منزل في المملكة يتواجد فيه مصابين بكورونا ، وذلك لعدم وقوع أية خروقات للعزل المنزلي.



وأشار إلى أنه تم التواصل مع كافة الحالات المصابة بكورونا واعطائهم ارشادات للعزل المنزلي، بالاضافة الى التأكد من سلامتهم بشكل تام.



وبيّن شركس أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا يفوق 80 الف حالة في مختلف مناطق المملكة.



