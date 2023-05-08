الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تطلق يوم حكايات الاسكوا

الوكيل الإخباري - احتفلت اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، التابعة لوزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، بإطلاق يوم حكايات الاسكوا، لتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول العام 2030 في الأوساط التعليمية والمجتمعية.

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وأكدت أمين سر اللجنة ابتسام أيوب مندوبة عن وزير التربية والتعليم / رئيس اللجنة خلال رعايتها الحفل، أهمية التعاون المشترك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الفاعلة لتحسين جودة التعليم وقدرة أجيال اليوم والغد على مواجهة تحديات المستقبل.



وأوضحت أن اللجنة من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في الأردن (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة)، والعمل على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الجهات الوطنية كافة ذات العلاقة بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذا التعاون أحد أهم الأمثلة الجيدة على تحقيق الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة (تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة).



من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) الدكتورة رولا دشتي، إن هذه المبادرة تهدف إلى توعية الطلبة بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إيماناً من الاسكوا بالدور الأساسي الذي يؤدّيه الأطفال والشباب في تشكيل مستقبل أفضل لعالم الغد.



بدوره، بين منسق مبادرة حكايات الاسكوا في الأردن سلطان الخليف، أن المبادرة تستخدم أسلوب القصة القصيرة لنشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة، وتُنفذ في الأردن من خلال 3 مدارس، بهدف تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتحفيز الطلبة على المشاركة في أنشطة تسهم في تحقيقها.



واشتمل الحفل الذي حضره مديرة مكتب اليونسكو في عمّان مين جونج كيم، ومندوب أمانة عمان الكبرى المهندس بسام العبدللات، على فيلم حول حكايات الاسكوا وعروض مسرحية وثقافية وفنية من وحي أهداف التنمية المستدامة قدمها الطلبة من المدارس المشاركة في مبادرة حكايات الاسكوا، إضافة إلى معرض أعمال الطلبة.