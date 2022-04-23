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السبت، 23-04-2022 03:10 م

الوطني لإدارة الأزمات يحذر من الحالة الجوية السائدة

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الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين والمقيمين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية السائدة خلال الأيام الثلاثة (السبت،الأحد، الاثنين) .

وحذر المركز في إدراج له عبر منصات التواصل الاجتماعي السبت، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في أغلب المناطق وانعدامها احيانا في مناطق البادية والمناطق الصحراوية.

وأشار الى أنه ينصح لمرضى الربو والحساسية توخي الحذر وارتداء الكمامة للوقاية من آثار الغبار.

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