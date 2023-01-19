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الخميس، 19-01-2023 11:22 م

الوطني لحقوق الإنسان يبحث مع الميثاق العربي واقع حقوق الإنسان

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الوكيل الاخباري - بحث المركز الوطني لحقوق الإنسان، مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، واقع حالة حقوق الإنسان، بهدف دفعها نحو المستويات الفضلى.

وأشادت رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور رئيس لجنة الميثاق المستشار جابر المري، ونائبته نادية جفون، بدور اللجنة الموضوعي والشفاف، وتوصياتها المهمة بشأن تقارير الظل، والتي يأخذ بها المركز في مختلف مطالعاته وتقاريره الحقوقية الدورية.

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