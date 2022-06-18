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السبت، 18-06-2022 05:40 م

الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى حماية وتعزيز حقوق كبار السن

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الوكيل الاخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى حماية وتعزيز حقوق كبار السن، من خلال تشريع قانون خاص بهم يضمن حقوقهم ويراعي احتياجاتهم الخاصة.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحماية كبار السن من الإساءة، أنه لابد من توفير مستقبل تقاعدي آمن لكبار السن عبر مظلة الضمان الاجتماعي، وضرورة شمولهم بمظلة الرعاية الصحية اللازمة لتشمل الرعاية المنزلية، وتعزيز الكوادر الطبية بأخصائيي أمراض الشيخوخة.

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