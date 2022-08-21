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الأحد، 21-08-2022 07:53 م

الوطني لحقوق الإنسان يطلع على دور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

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الوكيل الاخباري - اطلع المركز الوطني لحقوق الإنسان، خلال زيارة وفد من الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الأحد، على الدور الإنساني الذي تقوم به للمصابين العسكريين، والرعاية التي تقدمها لهم ولذويهم.

وبين رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، أهمية دور الهيئة الحيوي في تقديم الخدمات والرعاية للمصابين العسكريين، مؤكدا استحقاق هذه الفئة للرعاية والاهتمام، إيمانا بالدور الذي يقوم به نشامى القوات المسلحة في حفظ أمن الوطن والمواطن.

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