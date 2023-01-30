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الإثنين، 30-01-2023 06:51 م

الوطني لحقوق الإنسان ينظم دورة تدريبية لممثلي مؤسسات المجتمع المدني

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الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول معايير حقوق الإنسان لممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز، المحامي عيسى المرازيق، إن إعطاء الدورات التدريبية للمجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان يندرج في إطار الأدوار والمهمات الرئيسية الموكلة إلى المركز بموجب قانونه، لأن نشر المعرفة الحقوقية وتوعية الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص بالمبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان هو في صلب رسالة وأهداف المركز.

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