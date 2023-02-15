الوطني لحقوق الإنسان يوصي بإصدار عفو عام

الوكيل الاخباري - أعلنت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان، ريم أبو دلبوح، الأربعاء، عن تقديم المركز توصية بإصدار عفو عام.



وتحدثت أبو دلبوح، عن رصد إلكتروني لشكاوى حقوق الإنسان التي تقدم إلى المركز. وقالت إن المركز "يقوم برصد وقبول الشكاوى" .



"نحن نتعامل بأكثر من جانب لدينا رصد يكون رصد إلكتروني بناء على الشكاوى، وهناك شكاوى يقدمها صاحب العلاقة" عبر قدومه إلى المركز"، وفق أبو دلبوح التي قالت إن "الشكوى تكون الحقوق المدنية والسياسية".



وأشارت إلى زيارات معلنة وغير معلنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل قد يتلقى المركز خلالها شكاوى.

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