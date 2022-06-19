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الأحد، 19-06-2022 04:31 م

الوطني لشؤون الأسرة يبحث تبادل الخبرات مع المكسيك في القضايا الاسرية

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الوكيل الاخباري - اطلع الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، السفير المكسيكي في الأردن روبيرتو هرنانديز والقنصل المكسيكي ماريا غواد الوبة ، على تجربة المجلس في مختلف القضايا التي يعمل عليها، ولا سيما المتعلقة بحماية الأسرة والتشريعات الخاصة بها.

وبحسب بيان المجلس، اليوم الأحد، فقد أطلع السفير والوفد المرافق على آلية عمل المجلس وأهدافه المتمثلة في المساهمة بوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها، ومتابعة تنفيذها، والمساهمة في تحسين نوعية مستوى حياة الأسرة.

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