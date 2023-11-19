اليرموك تتقدم 15 درجة بتصنيف التايمز للجامعات العربية

الوكيل الإخباري - حققت جامعة اليرموك تقدماً كبيرا في ترتيبها بتصنيف التايمز للجامعات العربية 2023، وحلّت في المرتبة الثالثة على المستوى المحلي والمرتبة 46 على المستوى العربي، محققة بذلك تقدما بمقدار 15 درجة.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد اليوم الأحد، إن هذا التقدم الكبير في ترتيب الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية، يعكس تميز الجامعة الحقيقي في مختلف المجالات البحثية، والتعليمية، ومستوى انفتاحها على العالم.



وأشار إلى أن اليرموك تسعى لمزيد من التقدم، وأنها ستستمر بتطوير وتحديث كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والبحثية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف الحقول المعرفية.