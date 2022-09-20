اليرموك تخرج الطلبة المشاركين بمشروع التحول الرقمي

الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، بتخريج الطلبة المشاركين بمشروع "التحول الرقمي" الذي تنفذه الجامعة بالشراكة مع المعهد العالمي الأميركي للتكنولوجيا بدعم من السفارة الأميركية.



وقال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور قاسم الردايدة إن مشروع "التحول الرقمي" امتاز بشموله على معظم التخصصات المنبثقة من قسم علوم الحاسوب بما فيها التخصصات المستحدثة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني.

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