اليرموك تطلق دبلوما مهنيا لتدريب وتأهيل المعلمين

الوكيل الاخباري - تطلق جامعة اليرموك بدءا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022/2021 دبلوما مهنيا لإعداد وتأهيل المعلمين، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



ويهدف الدبلوم الوطني لاستقطاب الطلبة من خريجي التخصصات في العلوم والرياضيات واللغة العربية والانجليزية الساعين للعمل كمعلمين، بهدف تطوير العملية التدريبية والتعليمية لديهم قبل مباشرتهم للخدمة، من خلال دبلوم يمزج ما بين التدريب العملي والمساقات النظرية.

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