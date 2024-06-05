اليرموك من أفضل 450 جامعة على مستوى العالم في مؤشر سمعة الخريجين

الوكيل الاخباري- واصلت جامعة اليرموك تقدمها الملحوظ وللعام الثاني على التوالي في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات في نسخته للعام 2025 لتصبح في المرتبة 951-1000 على مستوى العالم، من بين 5663 جامعة تم تقييمها مقارنة 2963 جامعة تم تقييمها بنسخة عام 2024.

اضافة اعلان



ووفق هذا التصنيف، فقد صُنفت "اليرموك" ضمن أفضل 375 جامعة على مستوى العالم في تأثير الخريجين وتبوئهم لمناصب قيادية متقدمة في العديد من المؤسسات المرموقة محليا وإقليميا ودوليا، كما وصنفت ضمن أفضل 450 جامعة على مستوى العالم في مؤشر سمعة الخريجين، من خلال رأي المشغلين في جاهزية خريجيها لدخول سوق العمل.



كما وتم تصنيف "اليرموك" في ضوء هذا التقييم، ضمن أفضل 601 جامعة على مستوى العالم في مجال السمعة الأكاديمية، وضمن أفضل 701 جامعة على مستوى العالم في مؤشر الاستدامة.



وجرى الإعلان الرسمي لنتائج هذا التصنيف بالتزامن مع قمة 2024 EduData Summit المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم المعزز رقميًا"، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد.



وقال مسّاد إن نتائج هذا التصنيف، تعكسُ مدى التزام الجامعة وحرصها على ترسيخ التميز الأكاديمي في برامجها الأكاديمية وخططها الدراسية المواكبة للتطورات العلمية من جهة، واهتمامها بجودة ونوعية البحث العلمي وكيفية تسخيره لخدمة المجتمع وابتكار الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجهه من جهة أخرى.



وتابع: هذه النتائج ثمرة إصرار وعزيمة وإيمان عميق من كوادر الجامعة بأن "اليرموك" تستحق الوصول إلى مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية، لما تزخر به من كفاءات مميزة وما تقوم به على صعيد خدمة المجتمع والتواصل معه، لافتا إلى التزام الجامعة وسعيها الدائم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لتوفير بيئة تعليمية حديثة تلبي متطلبات الخطط الدراسية الحديثة، وتعزز الإنتاج البحثي .



وتوجه مسّاد بالشكر إلى أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، على جهودهم الكبيرة التي اثمرت نتائج هذا التصنيف وغيره من التصنيفات الأكاديمية، مثمنا في الوقت نفسه جهود مركز الاعتماد وضمان الجودة في تحقيق الترجمة الحقيقية لخطة الجامعة الاستراتيجية وأهدافها نحو التميز والجودة الأكاديمية.