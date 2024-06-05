الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

لمن نوى الأضحية .. الإفتاء توضح حول آخر موعد لقص الشعر والظفر

ارتفاع أسعار الذهب في الاردن اليوم

بلدية اربد: تخصيص 20 قطعة أرض للصحة والتربية لإقامة مشروعات خدمية

إطلاق نار باتجاه السفارة الأميركية في لبنان

كيلو الليمون المستورد يصل إلى دينارين في السوق المركزي

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في البرازيل- رابط

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

تنويه حول خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في اربد

66 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة

اليرموك من أفضل 450 جامعة على مستوى العالم في مؤشر سمعة الخريجين

الأربعاء، 05-06-2024 08:43 ص

اليرموك من أفضل 450 جامعة على مستوى العالم في مؤشر سمعة الخريجين

dwar


الوكيل الاخباري- واصلت جامعة اليرموك تقدمها الملحوظ وللعام الثاني على التوالي في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات في نسخته للعام 2025 لتصبح في المرتبة 951-1000 على مستوى العالم، من بين 5663 جامعة تم تقييمها مقارنة 2963 جامعة تم تقييمها بنسخة عام 2024.

اضافة اعلان


ووفق هذا التصنيف، فقد صُنفت "اليرموك" ضمن أفضل 375 جامعة على مستوى العالم في تأثير الخريجين وتبوئهم لمناصب قيادية متقدمة في العديد من المؤسسات المرموقة محليا وإقليميا ودوليا، كما وصنفت ضمن أفضل   450 جامعة على مستوى العالم في مؤشر سمعة الخريجين، من خلال رأي المشغلين في جاهزية خريجيها لدخول سوق العمل.


كما وتم تصنيف "اليرموك" في ضوء هذا التقييم، ضمن أفضل 601 جامعة على مستوى العالم في مجال السمعة الأكاديمية، وضمن أفضل 701 جامعة على مستوى العالم في مؤشر الاستدامة.


وجرى الإعلان الرسمي لنتائج هذا التصنيف بالتزامن مع قمة   2024   EduData Summit المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم المعزز رقميًا"، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد.


وقال مسّاد إن نتائج هذا التصنيف، تعكسُ مدى التزام الجامعة وحرصها على ترسيخ التميز الأكاديمي في برامجها الأكاديمية وخططها الدراسية المواكبة للتطورات العلمية من جهة، واهتمامها بجودة ونوعية البحث العلمي وكيفية تسخيره لخدمة المجتمع وابتكار الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجهه من جهة أخرى.


وتابع: هذه النتائج ثمرة إصرار وعزيمة وإيمان عميق من كوادر الجامعة بأن "اليرموك" تستحق الوصول إلى مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية، لما تزخر به من كفاءات مميزة وما تقوم به على صعيد خدمة المجتمع والتواصل معه، لافتا إلى التزام الجامعة وسعيها الدائم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لتوفير بيئة تعليمية حديثة تلبي متطلبات الخطط الدراسية الحديثة، وتعزز الإنتاج البحثي .


وتوجه مسّاد بالشكر إلى أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، على جهودهم الكبيرة التي اثمرت نتائج هذا التصنيف وغيره من التصنيفات الأكاديمية، مثمنا في الوقت نفسه جهود مركز الاعتماد وضمان الجودة في تحقيق الترجمة الحقيقية لخطة الجامعة الاستراتيجية وأهدافها نحو التميز والجودة الأكاديمية.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية اربد: تخصيص 20 قطعة أرض للصحة والتربية لإقامة مشروعات خدمية

1-18

كيلو الليمون المستورد يصل إلى دينارين في السوق المركزي

70_news_1708930530

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في البرازيل- رابط

00

تنويه حول خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في اربد

خخخخ

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة غداً

0

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

أخبار متعلقة
27f23afa-b3fc-423a-99b8-b770a2032ec7

اليرموك توقع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الطلبة في مجال الريادة والابتكار

07c13a97-1688-4ddf-b44a-ffffea498c04

اليرموك: بدء العملية الانتخابية لمجلس اتحاد الطلبة للدورة 29

a8315c2e-7285-4295-9f9b-506bdf9c1af4

لأول مرة في تاريخها.. اليرموك تستخدم الحبر الخاص بالانتخابات الطلابية

69c3fdde-b97b-41cc-b06b-38f147dd62ad

اليرموك تُوقع مذكرة تفاهم علمي وبحثي مع جامعة بيروت العربية

cebb0d75-ff0a-4593-b4bd-e7c5f930f5e1

اليرموك والثقافة العسكرية يبحثان التعاون و الاستعداد للعام الجامعي المقبل

5fed926e4ba17

قرار صادر عن مجلس أمناء جامعة اليرموك