انتهاء العطلة القضائية الخميس 31 آب والمحاكم تباشر أعمالها الأحد 3 أيلول المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

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- تبدأ الكوادر القضائية في جميع محاكم المملكة أعمالها يوم الأحد الموافق 2023/9/3 حيث ستباشر النظر بالقضايا بعد انتهاء العطلة القضائية.وتنتهي العطلة القضائية مساء يوم الخميس الموافق 2023/8/31، حيث بدأت من صباح يوم الأحد 16 تموز وحتى مساء يوم الخميس 31 آب الحالي.وتنص المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001 على أن تكون العطلة القضائية السنوية في الفترة الواقعة بين الأول من تموز من كل سنة إلى يوم 31 من شهر آب من السنة ذاتها ولكل قاض الحصول على إجازة السنوية في هذه المدة.كما حددت نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية على أن لا تزيد الإجازة على 45 يوما في السنة، في حين أن المحاكم تلتزم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل إجازته خلال العطلة القضائية.يشار إلى أنه خلال فترة العطلة القضائية فإنه لا يتم تعطيل كافة إجراءات التقاضي وإنما يتم تأجيل النظر في القضايا المرفوعة إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.