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الأربعاء، 31-05-2023 01:00 م

انتهاء دوام المؤسسات الحكومية اليوم بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - انتهى، اليوم الأربعاء، دوام جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، بحسب بلاغ سابق لرئيس الوزراء.

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ويقضي البلاغ بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق الأوّل من حزيران المقبل.


واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
ويأتي القرار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة، ولإتاحة الفرصة للفعاليات الرسمية والشعبية للاحتفال بها.

 




 

 


 

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