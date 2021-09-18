انتهاء موعد تقديم طلبات القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية الأجنبية الأحد

الوكيل الإخباري - ينتهي غدا الأحد موعد تقديم طلبات للقبول الموحد للعام الجامعي الحالي للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأمريكية، البريطانية، التركية... )، وفق تصريحات سابقة للناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.

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ولفت الخطيب لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمد أبو قديس.



وأضافت الوحدة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان سابق ، أنه يمكن للطلبة الدخول إلى طلب القبول الموحد وتحميل صورة المعادلة أو إرسال صورة عنها على رقم الواتساب (0779616691)، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة.