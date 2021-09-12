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الأحد، 12-09-2021 11:54 ص

آلية امتحان المفاضلة للحاصلين على الثانوية الأجنبية خلال أيام

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأمريكية، البريطانية، التركية) بعد تاريخ الـ15 من الشهر الحالي .

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ولفت الخطيب الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من تقديم طلبات القبول الموحد لهذه الفئة .

 

وفي ردّ حول ما إذا كانت هنالك استثناءات لطلبة دول معينة من تقديم الطلبات  قال " لا يوجد استثناءات ، حيث أن كافة الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية يمكنهم ذلك وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة ".

 

" كل شهادة من الشهادات الأجنبية لها مقاعد خاصة بها تُحدّد سنويا حسب عدد المتقدمين" ، وفق الخطيب.

 

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في وقت سابق أنه  يمكن للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية الدخول إلى طلب القبول الموحد وتحميل صورة المعادلة أو إرسال صورة عنها على رقم الواتساب (0779616691)، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة.

 

كما وأكدت وحدة تنسيق القبول الموحد بأن آخر موعد لتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية والمتقدمين بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي الحالي هو تمام الساعة (3) عصر يوم الأربعاء الموافق 15 / 9 / 2021.

 

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