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الخميس، 09-02-2023 12:21 م

انجرافات في مقبرة إربد القديمة - صور

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الوكيل الإخباري - تعرضت 4-5 قبور في مقبرة إربد القديمة الواقعة على تل إربد للانجراف إثر انزلاق التربة بسبب الهطول الغزير للأمطار خلال المنخفض الأخير، وفق شهود عيان.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن انجراف التربة أدى إلى تكسر العديد من القبور وظهور الأكفان بشكل واضح، داعين الجهات المعنية إلى صيانتها وإعادة دفنها.

بدوره أكد مصدر في بلدية إربد الكبرى إنه تم تشكيل لجنة من قبل محافظ إربد ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للوقوف على أسباب الحادثة والتأكد من عدم وقوعها بسبب محاولات نبش أو تدخل بشري.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن البلدية ستعمل على صيانة القبور وإعادة رفات الموتى إلى القبور حفاظا على حرمتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا.

وأضاف أن المقبرة مغلقة منذ سنوات عديدة ولا يتم الدفن فيها نظرا لوصولها إلى كامل طاقتها الاستيعابية.

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