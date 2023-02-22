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الأربعاء، 22-02-2023 08:00 ص

انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2819.502 طن، توزعت على 1631.053 طن خضار،927.104 طن فواكه، و 261.345 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 271.960 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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