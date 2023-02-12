الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تعميم من المركزي لكافة البنوك في الأردن

اصابة 10 أشخاص بحادثين منفصلين في عمّان

تركيا: هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب قهرمان مرعش

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

انتظار بيانات التضخم يهبط بأسعار الذهب عالمياً

665 مليون دينار صادرات صناعة عمان الشهر الماضي

التربية تنعى وفاة المعلمة مجدولين القرعان

انخفاض سعر البطاطا في السوق المركزي اليوم

منظمة الصحة: 26 مليون متضرّر بسبب الزلزال في تركيا وسوريا

الأحد، 12-02-2023 07:51 ص

انخفاض سعر البطاطا في السوق المركزي اليوم

0L5A5730


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3575.059 طن، توزعت على 2289.463 طن خضار،969.807 طن فواكه، و 315.789 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 321.212 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 18 قرش، خيار من 40 إلى 75 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
220238162745661594192

تعميم من المركزي لكافة البنوك في الأردن

1020221982451926726633

اصابة 10 أشخاص بحادثين منفصلين في عمّان

وفيات web 2

التربية تنعى وفاة المعلمة مجدولين القرعان

وظائف

الإعلان عن وظائف شاغرة - تفاصيل

M63A9021

ديوان الخدمة المدنية ينشر الكشف التنافسي الأولي اليوم - رابط

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاحد 12-2-2023

أخبار متعلقة
بطاطا

ارتفاع أسعار الخضار اليوم

0L5A1045

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الأحد

بطاطا

انخفاض سعر كيلو البطاطا 10 قروش

0L5A5725

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A1048

ارتفاع سعر كيلو الخيار 10 قروش

0L5A1045

ارتفاع أسعار البندورة والبطاطا محلياً