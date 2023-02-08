الأربعاء 08-02-2023
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الأربعاء، 08-02-2023 09:16 ص

ارتفاع أسعار الخضار اليوم

بطاطا


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 1727.781 طن، توزعت على 963.579 طن خضار،608.837 طن فواكه، و 155.365 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 119.154 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 50 قرش، بطاطا من 25 إلى 35 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 50 إلى 90 قرش، الليمون من 40 إلى 70 ، زهرة من 10 إلى 25 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:



 




 

 


 

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