الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 29-01-2023 07:39 ص

ارتفاع أسعار البندورة والبطاطا محلياً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3666.322 طن، توزعت على 2427.712 طن خضار،965.990 طن فواكه، و 272.620 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 283.705 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 17 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 35 إلى 60 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد :



 




 

 


 

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