السبت 04-02-2023
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السبت، 04-02-2023 09:14 ص

انخفاض سعر كيلو البطاطا 10 قروش

بطاطا


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4427.586 طن، توزعت على 2485.260 طن خضار،1705.498 طن فواكه، و 236.829 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 438.014 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 37 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 17 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش، الليمون من 40 إلى 70 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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